Андрей Пивоваров дважды попал в ШИЗО с момента этапирования в Карелию

Политик Андрей Пивоваров рассказал в своем письме из исправительной колонии, что был дважды помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) с момента перевода в Карелию. Текст письма опубликовал 11 марта Telegram-канал "Команда Пивоварова".

По утверждению оппозиционера, в первый раз его отправили в ШИЗО во время нахождения в СИЗО Петрозаводска, во второй — уже после перевода в ИК-7 в Сегеже, где он сейчас находится. Поводом для этого послужило то, что Пивоваров "посмел снять куртку во время зарядки", а также плохо, по мнению сотрудников колонии, убрал камеру, "в которую попал только утром". Как отметил Пивоваров, в камере имелись следы давнего ремонта, и убрать ее "чисто физически возможности не было".

"До первой половины срока у меня не было ни одного выговора, а тут я сразу же стал злостным нарушителем", — резюмировал в письме Пивоваров.

Он также отметил, что с 30 января содержится в помещении камерного типа, где ему предстоит находиться до конца апреля. "Приятного тут мало, условия трудно назвать комфортными. Кровать пристегивается к стене с 5 утра до 21 вечера. Ручку дают по расписанию, личных вещей нет, а точнее тут вообще почти ничего нет", — рассказал об условиях политик и пожаловался на информационный вакуум, в котором находится. По его словам, по радио передают лишь музыку, а телевизора нет вообще.

Ранее стало известно, что Пивоваров был доставлен для отбывания наказания в ИК-7 в карельской Сегеже, до этого его местоположение оставалось неизвестным более месяца. Летом 2022 года суд в Краснодаре признал политика виновным по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы.