Андрея Пивоварова поместили в карельскую ИК-7

Местонахождение политика Андрея Пивоварова стало известно спустя более месяца неизвестности, сообщил 20 февраля запущенный в его поддержку Telegram-канал. Оппозиционер находится в исправительной колонии № 7 в карельском городе Сегежа.

"Андрей Пивоваров находится в ИК-7 Сегежа в Карелии. Сразу по прибытии ему выписали несколько "нарушений" и поместили в ПКТ (помещение камерного типа). Там он пробудет до 30 апреля", — говорится в сообщении канала "Команда Пивоварова".

Как отмечается, политика смогла найти его мать, которая дозвонилась до медицинской части колонии и узнала от сотрудников, что Пивоваров содержится там с 24 января. Адвокат оппозиционера смогла добиться короткой встречи с ним. "Андрей бодр и благодарит всех, кто беспокоился о нем", — говорится о его состоянии.

До выхода из ПКТ политику запрещены телефонные звонки и свидания, также он ограничен в тратах на покупки в местном магазине и в количестве посылок. В день ему разрешены прогулки длительностью полтора часа.

В последний раз Пивоваров выходил на связь с соратниками 18 января, в своем письме из петербургского СИЗО № 5 он извещал о том, что вскоре его должны перевести предположительно в одну из колоний в Карелии. В конце января его соратники обращались во ФСИН с требованием сообщить местонахождение политика.

В середине прошлого лета Пивоваров был осужден краснодарским судом на четыре года лишения свободы по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ).