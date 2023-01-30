"Команда Пивоварова" потребовала от ФСИН сообщить местоположение политика

Соратники оппозиционера Андрея Пивоварова обратились к Федеральной службе исполнения наказаний с требованием сообщить, где именно он находится. По их словам, местоположение политика остается неизвестным в течение 12 дней, прошедших с того момента, как его этапировали из Петербурга.

"Этап — это самая тяжелая часть заключения. Это засекреченный период, сроки которого не установлены законом. То есть человека могут неделями катать из одного населенного пункта в другой зачастую без всякой логики и необходимости", — говорится в Telegram-канале "Команда Пивоварова".

Сторонники политика призвали ФСИН "предоставить информацию о местонахождении Андрея его родственникам".

О том, что местонахождение оппозиционера неизвестно, "Команда Пивоварова" сообщала еще 30 декабря. Тогда его перевели в неизвестном направлении из исправительной колонии № 2 Краснодарского края. Позже единомышленникам удалось проследить его путь до Петербурга, 13 января от него пришло письмо с рассказом о предстоящем этапе, предположительно — в одну из исправительных колоний Карелии. В последний раз Пивоваров выходил на связь 18 января, после чего пропал.

"От Питера до Петрозаводска — 400 км. Судя по навигатору, преодолеть этот путь пешком можно за три дня, на поезде — за пять часов. Однако системе ФСИН не хватило и недели", — писали сторонники Пивоварова 24 января, спустя почти неделю после его исчезновения.

В середине июля 2022 года Ленинский райсуд Краснодара признал Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Также в течение восьми лет ему запрещено заниматься общественно-политической деятельностью.