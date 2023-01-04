Соратники Пивоварова пожаловались на отсутствие сведений о его местонахождении

Местонахождение политика Андрея Пивоварова остается неизвестным с 30 декабря, когда стало известно о его переводе из исправительной колонии № 2 Краснодарского края, сообщил Telegram-канал "Команда Пивоварова". Как утверждается, за прошедшее время политик не получил возможности связаться с соратниками и сообщить, где находится.

"Сотрудники ФСИН называли Андрею несколько городов, где он может оказаться: Волгоград, Воронеж и Саратов, но уточняли, что это не конечная точка маршрута, отказываясь говорить, куда его везут", — гласит опубликованный 4 января пост. По утверждению соратников Пивоварова, они лишены возможности самолично проверить, находится ли он в одном из этих городов, из-за закрытия СИЗО в связи с новогодними праздниками.

Ранее глава штаба политика Татьяна Усманова говорила о том, что Пивоварова переводят в Волгоград. Перед этим его соратники рассказывали о недопуске его адвоката на территорию ИК-2 Краснодарского края.

Пивоваров решением Ленинского райсуда Краснодара осужден на четыре года лишения свободы по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Попытка оспорить приговор успехом не увенчалась.