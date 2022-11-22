Суд оставил в силе приговор Андрею Пивоварову

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор оппозиционному политику Андрею Пивоварову, сообщают сторонники общественника в Telegram-канале в его поддержку. Ранее его приговорили к реальному сроку заключения по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ).

Ранее Пивоварова этапировали из колонии, где он отбывает срок, в СИЗО при посёлке Ахтарском; там он ожидал апелляции.

В октябре политика переводили из колонии в краснодарский СИЗО-1 для ознакомления с новыми томами уголовного дела в его отношении. До того, в начале августа, он был направлен в ИК-11 для отбывания назначенного ему наказания. Перед этим Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырём годам колонии общего режима.

Политика задержали в конце мая 2021 года в петербургском аэропорту Пулково. С июня он находился под стражей.

ЗАКС.Ру рассказывал о деле Андрея Пивоварова перед тем, как ему огласили приговор.