Дело Пивоварова близится к финалу

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Политику Андрею Пивоварову запросили пять лет колонии и запрет на выход в интернет на восемь лет. Его обвиняют в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России (ст. 284.1 УК). Поводом стали три десятка постов в соцсетях. Оппозиционера держат в краснодарском СИЗО уже больше года. ЗАКС.Ру рассказывает, как судили Пивоварова.

На заседании 7 июля обвинение запросило для оппозиционера пять лет колонии общего режима. Максимальное наказание по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России (ст. 284.1 УК) - шесть лет лишения свободы. Кроме этого, прокурор настаивает на запрете пользоваться интернетом в течение восьми лет, что сам Пивоваров назвал "запретом на профессию". В суде сторона защиты попросила суд учесть, что у обвиняемого на иждивении находится несовершеннолетний ребенок и пожилая мать. Соратники оппозиционера подчеркивают, что Пивоваров занимался исключительно легальной политикой.

- Это показательная расправа над политиком, который приобрел вес, в том числе и на федеральном уровне, - сказала соратница Пивоварова Анастасия Буракова.

За девять месяцев разбирательства в Ленинском районном суде Краснодара по делу выступили десятки свидетелей. Большинство из них рассказывали о невиновности политика. Сторонники Пивоварова уверены, что никаких доказательств вины у следователей нет. Сам политик не раз заявлял, что уголовное дело стало ответом на его желание избраться в Государственную думу, а связи с иностранными организациями он отрицает.

Как пишут его единомышленники в Telegram-канале "Команда Пивоварова", обвинение упрекает его в том, что проект "Объединенные демократы", который связывают с нежелательной "Открытой Россией"*, занимался наблюдением на выборах, подготовкой агитационных материалов и прочими атрибутами любой избирательной кампании. Также ему припомнили старые протоколы за участие в деятельности "нежелательной" организации (ст. 20.33 КоАП).

- Я никогда не был членом никакой иностранной организации. Тем более не был членом организации, которая могла быть нежелательной на территории нашей страны, - говорил Пивоваров на одном из заседании суда.

Самолет не туда

Пивоварова задержали в Петербурге прошлой весной прямо на борту самолета, когда он собирался отправится на отдых в Варшаву. После обыска его этапировали в Краснодар, где было возбуждено дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Пивоваров находится в местном СИЗО больше года.

Соратники оппозиционера настаивали на том, что рассмотрение дела должно проходить в Петербурге, где он живет и активно ведет свою деятельность. Однако Верховный суд отказался менять подсудность. По мнению, сторонников политика, отдаленный регион выбран специально, чтобы вырвать Пивоварова из новостной повестки и лишить общественной поддержки.

- Дело, возбужденное в отношении меня - пустое. Там 12 томов пустоты. Эта пустота настолько оглушительна, что даже в нынешней России пока еще стыдно вываливать такое в столичных судах. Поэтому было принято решение бежать с этими 12 томами пустоты подмышкой на задворки государства, куда не проникает свет общественного мнения, где окончательно раздавлена независимая пресса и активистская жизнь, - приводили слова Пивоварова его соратники в ноябре прошлого года.

Следователи объясняли такую географию тем, что публикация, за которую задержали Пивоварова, якобы была сделана именно на Кубани. Сам политик утверждал, что его соцсетями занималась помощница Мария Кузнецова, которая до возбуждения дела ни разу не была в Краснодаре. Позже она подтвердила это.

Объединенные и нежелательные демократы

Изначально в уголовном деле упоминался один репост публикации проекта "Объединенных демократов" двухгодичной давности. Следователи связывают проект с НКО-иноагентом "Открытый Петербург"** и "Открытой Россией". Ни одна из этих организаций формально не признана нежелательной. "Нежелательный статус" в 2017 году получили британские Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia. После решения Минюста на сторонников российских одноименных организаций начали составлять протоколы по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

На фоне давления в 2019 году было принято решение ликвидировать объединение.

Вместо него появилась одноименная общественная организация, которая формально никак не была связана с предыдущей. После ужесточения ответственности за участие в деятельности нежелательной организации в 2021 году, альтернативная "Открытая Россия" также была ликвидирована.

Несмотря на заявления о том, что перечисленные организации между собой не взаимодействуют, следователи настаивают на том, что Пивоваров имеет отношение к управлению именно "нежелательной" организацией. Кроме того, уголовное дело было возбуждено 29 мая 2021 года - через несколько дней после решения Федерального совета РОО "Открытая Россия" распустить организацию. Следователи считают, что роспуск организации был фиктивным и обвиняемый якобы продолжал "преступную" деятельность.

Юристка Анастасия Буракова в разговоре с ЗАКС.Ру считает такой вывод обвинения "голословным", поскольку после ликвидации никакой деятельность "Открытка" не вела, а люди, вышедшие из организации, освобождаются от ответственности. Она отметила, уголовного преследования участников "Открытой России" за "нежелательность" вовсе не должно быть, потому что такой статус может получить лишь иностранная организация.

- "Открытая Россия" таковой [нежелательной] являться в принципе не могла, потому что это российская организация. Соответственно, это были попытки преследования людей просто за реализацию права на свободу ассоциаций. Роспуск, не роспуск - "Открытая Россия" всегда была легальной политической структурой, учрежденной российскими гражданами и действующая в Российской Федерации, - считает соратница Пивоварова Буракова.

Нежелательный SMM и "расследование" НТВ

По ходу судебного разбирательства, количество постов, которые якобы доказывают вину Пивоварова, выросло до 34. Из них лишь один, по словам следователей, был сделан в Краснодаре. Среди постов - высказывания с критикой в адрес ФСБ, бывшего спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова и поправок в Конституцию. Кроме того, в них также есть слова поддержки активистам и просьбы пожертвовать деньги на покупку масок и перчаток для врачей в разгар пандемии коронавируса. На заседании Пивоваров напомнил, что один из "преступных" постов и вовсе опубликован, пока он был под арестом.

Среди доказательств в материалах дела есть запись передачи НТВ "Мундеп от округа Колумбия" о форуме "Муниципальная Россия", который был разогнан силовиками в первый час мероприятия. В ролике "разоблачаются" оппозиционные деятели, в частности, Пивоваров. Якобы форум проводился по указке Запада для дестабилизации политической обстановки в России.

На одном из заседаний по делу Пивоварова допросили автора этого "расследования", журналиста Романа Игонин. Он заявил, что "анонимный телезритель" прислал ему на электронную почту скриншоты с перепиской между оппозиционером и иностранными участниками "Открытой России". В НТВ верификацией записей не занимались и дали материал "как есть", рассказал Игонин на заседании. Такие доказательства, по мнению обвинения, подтверждают причастность Пивоварова к "Открытой России". Соратники Пивоварова называют показанную по ТВ переписку фейковой.

Игонин - один из немногих свидетелей со стороны обвинения, в чьих показаниях шла речь о некой причастности оппозиционера к нежелательной организации. Большинство свидетелей, которые давали показания в суде, либо не могли вспомнить, в чем может быть виновен политик, либо наоборот, заявляли о его невиновности. Среди них Марина Литвинович, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова, мундеп Сергей Кузин и другие.

На следующем заседании Пивоваров выступит с последним словом. Оно состоится 11 июля.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

** "Открытый Петербург" внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков