В колонию, где предположительно находится Пивоваров, не пустили его адвоката

Соратники оппозиционера Андрея Пивоварова сообщили 26 декабря о том, что его адвоката не пустили на территорию ИК-2 Краснодарского края. По их сведениям, политик находится именно там.

Причины недопуска защитника в колонию не называются.

"Несколько недель назад Андрея этапировали из СИЗО, не сказав, куда именно его отправляют", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Команда Пивоварова". Авторы указали, что оппозиционер на протяжении 19 месяцев лишен возможности общения с родными. "Сейчас его пытаются лишить последнего права — на общение с адвокатом", — добавили они.

В середине июля Ленинский райсуд Краснодара признал Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы. В конце ноября Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений.