В зоне платной парковки могут ввести дифференцированные тарифы

Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил о проработке введения дифференцированного тарифа в зоне платной парковки, передает 19 мая "Деловой Петербург". По его словам, это может произойти, после того как зона платной парковки охватит четыре района в центре Петербурга.

К настоящему моменту платная парковка действует на улицах Адмиралтейского и Центрального района. Летом в ее границы попадет основная часть Петроградского района, а к 1 ноября зона парковки будет обустроена в Василеостровском районе, заодно охватив Крестовский остров. Вслед за этим городские власти планируют приступить к изменению тарифов в различных зонах.

Выступая на заседании в рамках SPbTransportFest, Ваньчков отметил, что с введением платной парковки автомобили перемещаются на соседние улицы, где стоянка остается свободной. "Пока нет единой границы зоны платной парковки, можно неправильно применить дифференциацию тарифов. Мы пока не понимаем, как будут располагаться машины с точки зрения транспортных перемещений", — отметил чиновник.

Утром в пятницу стало известно о неявке главы Центра управления парковками Михаила Курдяева на встречу с жителями Василеостровского района. Как утверждали активисты, время и место чиновник назначил им за неделю, однако в итоге не пришел.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"