Медведев насчитал почти 120 тысяч поступивших на службу в армию с начала года

С начала 2023 года в ряды Вооруженных сил вступили свыше 117 тысяч человек, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора в армию военнослужащих по контракту. Как уточнил бывший президент, речь идет о гражданах, зачисленных в армию и в рамках добровольных формирований.

"С 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек", — приводит слова Медведева РИА "Новости". Чиновник уточнил, что опирается на данные Министерства обороны и предложил участникам мероприятия исходить из этой цифры в ходе дальнейшей работы.

Как сообщили информагентству источники в Совбезе, знакомые с деталями совещания, набор на службу по контракту идет "очень неплохими темпами".

Ранее на рассмотрение петербургского ЗакСа поступил законопроект об установлении доплат к пенсиям участников СВО, ставших инвалидами.