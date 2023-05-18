Инвалидам СВО из Петербурга собираются установить доплаты к пенсиям

В Законодательное собрание внесли законопроект об установке ежемесячной доплаты к пенсиям для участников специальной военной операции из Петербурга, ставших инвалидами. Документ внесли депутаты "Единой России" Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Согласно социальному кодексу Петербурга, участникам боевых конфликтов, ставшим инвалидами I группы, полагается надбавка в размере 4521 рубля, II группы – 3169 рублей, III группы – 2260 рублей.

Льготы предлагается распространить как на кадровых военных, так и на мобилизованных и добровольцев. На них смогут претендовать только те, кто принимал непосредственное участие в СВО и стал инвалидом в результате ранения или заболевания.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что реализовать закон предлагается за счет ассигнований, которые предусмотрены действующим бюджетом Петербурга. Во сколько это обойдется городу, депутаты сообщать не стали, сославшись на закрытость информации о числе участников СВО, получивших инвалидность.