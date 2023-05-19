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Новости 18:10

На любителя фотографировать в петербургских судах составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На любителя фотографировать в петербургских судах составили протокол о дискредитации армии

Петербургские полицейские 19 мая составили протокол на 73-летнего фотографа Валентина Никитченко, который известен своим регулярным присутствием на судебных заседаниях. Активисту ставят в вину контент его собственного сайта, на котором он выкладывает снимки и оставляет реплики политического характера. Никитченко будут судить за так называемую дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает портал MR7.

В полицию фотограф пришел на два дня позже "приглашения" и с адвокатом.

"Я боялся, что они что-то серьёзнее найдут, но, вроде, нет", - признался он журналистам.

Административное дело будет слушаться в Колпинском районном суде. Пенсионеру грозит до 50 тысяч рублей штрафа. При обыске у него изъяли технику, что в этом сюжете беспокоит Никитченко больше всего. Он осветил большинство заседаний с участием петербургских фигурантов дел о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

фото: Анна Мотовилова / MR7


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