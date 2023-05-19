Петербуржцы собрались у дома Басевича, протестуя против сноса

Более 30 человек вечером 19 мая пришли к доходному дома Басевича, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне здание 1912 года постройки начали сносить ради строительства апартаментов для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана.

— Цель собрания - выразить свой протест против сноса Басевича. Сегодня ломали снова. В данный момент вроде бы не ломают, может через минуту снова начнут ломать, — рассказал ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин.

Мероприятие привлекло внимание силовиков. Возле въезда на стройку дежурят четверо полицейских. Никаких предупреждений или требований сотрудники правоохранительных органов собравшимся не выдвигают.





Также сообщалось, что на территорию стройплощадки удалось проникнуть нескольким активистам. Мухин рассказал, что они были в уцелевших корпусах дома и в ночь на 19 мая. Несмотря на это, днем тяжелая техника продолжала демонтаж.

Напомним, градозащитники несколько лет через суды пытались добиться запрета на проведение работ, но проиграли. В последние годы здание пребывало в плачевном состоянии. Нередко в нем происходили пожары.

Константин Леньков