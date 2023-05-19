Рабочие продолжают снос дома Басевича, в котором находятся активисты

Доходный дом Басевича продолжают разрушать с помощью тяжелой техники. В здании этот момент находятся активисты, выступающие против сноса здания. В Telegram-канале "SOS СПб СНОС" днем 19 мая опубликовали видеозапись, сделанную в помещениях дома, на которой запечатлена работа экскаватора.

Активисты проникли на территорию стройки еще накануне, 18 мая, когда начались работы. Городские власти утверждают, что снос здания проходит в рамках закона и у застройщика есть вся необходимая документация для этого.

Напомним, историческая постройка была возведена в 1912 году. В последнее время здание пустовало. Оно было передано под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана. На этом месте планируют построить апартаменты для сотрудников академии. Большую часть здания собираются снести, сохранив лишь лицевой фасад. Градозащитное сообщество выступает против сноса.

Константин Леньков