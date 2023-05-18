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Новости 18:28

Активисты пробрались в дом Басевича во время сноса в знак протеста против его уничтожения

фото ЗакС политика Активисты пробрались в дом Басевича во время сноса в знак протеста против его уничтожения

В ходе работ по сносу дома Басевича на Большой Пушкарской улице двум активистам удалось пробраться внутрь здания, протестуя таким образом против его уничтожения, информирует Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

"В данный момент они могут находиться во флигеле, который с другой стороны ломают тяжёлой техникой! Их жизни могут находиться под угрозой!" - переживают градозащитники за коллег.

Как стало известно ЗАКС.Ру, полицейских, дежурящих на территории, уведомили о том, что внутри здания могут находиться люди. Будут ли силовики как-то реагировать, пока информации нет.

Обновлено в 18:45.

Техника приостановила работы.

Ранее в Госстройнадзоре Петербурга заявили, что начало работ по демонтажу конструкций здания ведётся на легитимной основе. Накануне, 17 мая, Городской суд Петербурга вновь отказался накладывать меры предварительной защиты на объект.

Градозащитники сообщили о сносе дома Басевича днём 18 мая. На месте работает тяжёлая техника.


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