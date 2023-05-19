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Новости 19:12

Путин высказался за запрет термина "инфоцыгане" в СМИ

фото ЗакС политика Путин высказался за запрет термина "инфоцыгане" в СМИ

Президент Владимир Путин с пониманием отнесся к просьбе разобраться с использованием термина "инфоцыгане". Жалоба на его обидное звучание прозвучала 19 мая из уст главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер.

"Необходимо запретить использование термина "инфоцыгане" в сети интернет и блокировать ресурсы. В конце концов, русский язык такой богатый и такой красивый", — обратилась к Путину Деметер на заседании Совета по межнациональным отношениям. Она предположила, что подобрать синоним к обидному для цыган термину не составит труда.

Путин воспринял предложение благосклонно и выразил полное с ним согласие. При этом он сослался на сложности влияния на блогосферу в этом вопросе. "А вот в отношении государственных средств массовой информации это точно совершенно нужно сделать и обязательно учтем то, что вы сказали", — пообещал он.

Термин "инфоцыгане" стал особенно актуален в России на волне преследований ряда блогеров со стороны государства. Например, в конце апреля при попытке выехать из страны была задержана Елена Блиновская по делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Позже суд определил ее под домашний арест.


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