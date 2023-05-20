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Новости 10:49

Менее чем за день удалось собрать деньги для оплаты судебного штрафа Ройзману*

фото ЗакС политика Менее чем за день удалось собрать деньги для оплаты судебного штрафа Ройзману*

Деньги на оплату судебного штрафа в размере 260 тысяч рублей, назначенного политику Евгению Ройзману*, сочувствующие ему граждане смогли собрать за полдня. Об этом сообщил медиаменеджер Алексей Венедиктов**, тесно контактирующий с бывшим мэром Екатеринбурга.

Штраф явился приговором по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), возбужденному прошлым летом из-за стрима на YouTube. Уголовному делу предшествовали несколько протоколов по одноименной административной статье. Все они были связаны с высказываниями о военной спецоперации на Украине.

До суда Ройзман* находился под запретом определенных действий, ему, в частности, нельзя было пользоваться интернетом. За день до приговора политик и общественный деятель заявил, что никто не может отнять у него право говорить то, что он думает.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов 


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