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Новости 10:21

МВД объявило в розыск российского актёра Алексея Панина

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск российского актёра Алексея Панина

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск актёра Алексея Панина, соответствующие данные появились в базе данных силового ведомства в понедельник, 22 мая. Уточняется, что артиста кино и телевидения ищут по уголовной статье.

Ранее стало известно, что в отношении Панина возбудили дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

В некогда принадлежавшую ему квартиру в Москве силовики приходили с обыском, не учтя обстоятельство, что недвижимость уже была продана.

Сам актёр уже некоторое время находится за пределами России и гастролирует по миру со своими пьесами.

Фото: Telegram-канал Alexey Panin


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