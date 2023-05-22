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Новости 11:18

Из-за затягивания работ в богадельне на Лиговке КИО подал иск на 170 млн рублей

фото ЗакС политика Из-за затягивания работ в богадельне на Лиговке КИО подал иск на 170 млн рублей

Петербургский комитет имущественных отношений обратился с исковыми требованиями к подмосковному ООО "Корпорация ВИТ". Компания занята реставрацией здания богадельни на Расстанной улице, 20 и не укладывается в оговоренные сроки, о чем пишет "Деловой Петербург".

Согласно договору, подрядчик должен был привести Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества в порядок еще в апреле 2021 года. Аренда объекта досталась компании без проведения торгов. Теперь за срыв сроков чиновники требуют взыскать с нее 170 млн рублей и 2,7 млн рублей штрафа за нарушение условий контракта.

Из иска следует, что комитет хочет многократно повысить стоимость арендной платы (с 900 тысяч до 8 млн рублей за квартал). В январе суд отказывал Смольному: на этот раз будет рассматриваться апелляционная жалоба на предыдущее решение. Слушание должно будет пройти в июне.

фото: sperling, Citywalls.ru


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