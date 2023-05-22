Навального в 16-й раз поместили в ШИЗО

Оппозиционера Алексея Навального, пребывающего в колонии строгого режима в ИК-6 в Мелехово, в очередной, уже 16-й по счёту, раз отправили в штрафной изолятор, сообщил у себя в Twitter его соратник Иван Жданов*.

С учётом нового срока он провёл в стенах изолятора последние полгода. На этот раз Навального поместили в ШИЗО на 15 суток.

Какое именно взыскание получил политик, вследствие чего его вновь отправили в изолятор, на данный момент неизвестно.

Ранее глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру наделить Навального статусом иноагента.

На данный момент политик внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*Минюст внёс Ивана Жданова в единый реестр иноагентов