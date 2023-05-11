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Новости 18:53

Генпрокуратуру попросили признать Навального иноагентом

фото ЗакС политика Генпрокуратуру попросили признать Навального иноагентом

Руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру наделить статусом иностранного агента оппозиционера Алексея Навального, находящегося в заключении с января 2021 года. Об этом сообщает RT.

Заявителя не устраивает медийная активность эмигрировавших соратники Навального и возможная поддержка их деятельности из-за рубежа. Они, согласно жалобе, "собирают по всему миру деньги на свои "разоблачающие" фильмы, террористическую и экстремистскую деятельность". Кроме того, общественник заметил за несистемными оппозиционерами призывы к уклонению от мобилизации.

Ранее Бородин обращался к силовикам с похожими жалобами в основном на деятелей искусства: Данилу Козловского, Аллу Пугачеву, Лию Ахеджакову и Диану Арбенину.

Отметим, что в России Навальный уже включен в реестр экстремистов и террористов, а его структуры запрещены с лета 2021 года. Самые известные его сподвижники уже имеют статус иноагентов.


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