Жители Васильевского острова сообщили о возобновлении работ на намыве

На территории северного намыва на острове Декабристов в Василеостровском районе Петербурга утром в понедельник, 22 мая, возобновились строительные работы, информируют местные жители в паблике "Живём на Васильевском" во "ВКонтакте". Там же приведён комментарий пресс-службы застройщика "Группа ЛСР".

В компании уточнили, что на данный момент каких-либо запретов на проведение работ нет. На площадке идёт пролив песка, ремонт техники и "иные технологические мероприятия". Кроме того, в компании сослались на нерест рыб.

" "Группа ЛСР", как законопослушная компания, все годы строго выдерживала положенную из-за нереста паузу в работах и ответственно относилась ко всем остальным официальным правилам осуществления работ. Компания также всегда готова оказывать всяческое содействие надзорным, правоохранительным и следственным органам", - гласит комментарий "Группы ЛСР".

Ранее, напомним, представители Следственного комитета из Москвы провели обыски в петербургском офисе охранной компании "Агис", сотрудники которой не пустили главу СК Александра Бастрыкина с инспекцией на намыв.

Подробнее о ситуации с намывом и о роли в этом главы СКР читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: "Живём на Васильевском" / "ВКонтакте"