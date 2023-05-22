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Новости 17:10

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в следственный изолятор гражданина России по имени Михаил Взводнов, о чем пишут "Ведомости" со ссылкой на судебную пресс-службу. Он проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК) и пробудет под стражей как минимум до 20 июля. Материалы дела засекречены.

Как удалось узнать журналистам, полный тезка фигуранта ранее возглавлял ООО "Выборг-виза", ликвидированное два года назад. Фирма торговала мебелью и товарами для дома.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для осужденных за госизмену. Раньше по таким делам можно было получить не более двадцати лет лишения свободы.


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