Беглов похвастался экологическими достижениями Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении отметил экологические успехи города. Начал он с прошедшего на выходных четвертого международного фестиваля SPbTransportFest и ставшей его частью выставки инновационного транспорта. На ней были представлены современные модели общественного транспорта, работающие на альтернативных источниках энергии. По оценке Беглова, петербургский транспорт - самый экологичный в стране.

"Охране окружающей среды город сегодня уделяет особенное, пристальное внимание", - произнес он в авторской программе на "Радио России".

В подтверждение своего тезиса чиновник рассказал о переключении на экологическое топливо Автовской ТЭЦ, состоявшемся на прошлой неделе. Кроме того, 22 мая стартует экологическая неделя, в ходе которой волонтеры очистят от мусора берега рек, каналов и водоемов, а 26 и 27 мая состоится Невский экологический конгресс. Наконец, до конца месяца губернатор пообещал завершить оборудование восьми новых экопунктов, принимающих батарейки, ртутные лампы и другие опасные отходы. С 1 июня экопункты будут работать во всех районах.