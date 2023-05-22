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Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна в четвёртый раз отправили в ШИЗО

фото ЗакС политика Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна в четвёртый раз отправили в ШИЗО

Пребывающего в колонии строгого режима бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна в четвёртый раз поместили в штрафной изолятор. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале в его поддержку.

На сей раз политик попал в ШИЗО за то, что поздоровался с кем-то из заключённых.

В предыдущие три раза он оказывался в изоляторе из-за того, что в неположенное время присел на кровать (после проведённой операции), позвонил якобы без разрешения дежурного, а также лежал на полу, делая упражнения от остеохондроза.

Напомним, что Александр Шестун попал под уголовное преследование летом 2018 года. После задержания его отправили в СИЗО. Бывшему управленцу вменили махинации с земельными участками. Своё дело Шестун считает сфабрикованным. В бытность главой района он предпринимал попытки бороться с "мусорной мафией" и поддерживал народные протесты против строительства новых свалок. В декабре 2020 года ему присудили 15 лет колонии строгого режима.


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