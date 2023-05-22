ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:07

Петербуржцы дождались возможности пополнять карту "Подорожник" через интернет

фото ЗакС политика Петербуржцы дождались возможности пополнять карту "Подорожник" через интернет

Единые электронные проездные билеты в Петербурге стало возможным пополнять виртуально, через Личный кабинет пассажира, о чем сообщает 22 мая пресс-служба Смольного. Помимо упомянутой опции, в кабинете отображается история поездок, совершенных после регистрации аккаунта на сайте https://podorozhnik.spb.ru/.

"Новый сервис для пассажиров – еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь петербуржцев более удобной и комфортной", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Петербургское правительство намерено в обозримой перспективе разработать и внедрить мобильное приложение, которое позволило бы оплачивать проезд в общественном транспорте смартфоном. Планируется также сделать виртуальными остальные виды проездных, включая льготные.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама