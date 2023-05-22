Петербуржцы дождались возможности пополнять карту "Подорожник" через интернет

Единые электронные проездные билеты в Петербурге стало возможным пополнять виртуально, через Личный кабинет пассажира, о чем сообщает 22 мая пресс-служба Смольного. Помимо упомянутой опции, в кабинете отображается история поездок, совершенных после регистрации аккаунта на сайте https://podorozhnik.spb.ru/.

"Новый сервис для пассажиров – еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь петербуржцев более удобной и комфортной", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Петербургское правительство намерено в обозримой перспективе разработать и внедрить мобильное приложение, которое позволило бы оплачивать проезд в общественном транспорте смартфоном. Планируется также сделать виртуальными остальные виды проездных, включая льготные.