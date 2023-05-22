Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 19:59

Петербургский мундеп обратилась в Генпрокуратуру из-за постоянного пребывания Навального в ШИЗО

фото ЗакС политика Петербургский мундеп обратилась в Генпрокуратуру из-за постоянного пребывания Навального в ШИЗО

Депутат МО "Семеновский" Ксения Торстрем потребовала провести проверку руководства исправительной колонии в Покрове, где находился политик Алексей Навальный (с лета 2022 года он в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово - прим. ЗАКС.Ру). Поводом для этого стала очередная отправка оппозиционера в штрафной изолятор. С августа 2022 года он провел там более 165 дней. Текст письма в Генеральную прокуратуру, ФСИН, Уполномоченному по правам человека и в ОНК по Владимирской области мундеп опубликовала на своей странице в соцсети 22 мая. 

Торстрем считает, что мера наказания в виде помещения в ШИЗО не соответствует проступкам, которые вменяют Навальному. В частности, на него накладывали санкции за расстегнутую пуговицу, неправильного приветствия, мат, несоблюдение распорядка дня и другие "злостные нарушения". Депутат просит провести проверку решений администрации учреждения на соответствие законодательству, поскольку полагает, что они могут противоречить принципам гуманизма и справедливости.

Напомним, 22 мая стало известно, что оппозиционера, внесенного в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, в 16-й раз поместили в штрафной изолятор. За какое именно нарушение - соратники Навального не уточнили. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Семеновский
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Торстрём Ксения Владимировна
Упоминаемые персоны
Торстрём Ксения Владимировна 




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама