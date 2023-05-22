Петербургский мундеп обратилась в Генпрокуратуру из-за постоянного пребывания Навального в ШИЗО

Депутат МО "Семеновский" Ксения Торстрем потребовала провести проверку руководства исправительной колонии в Покрове, где находился политик Алексей Навальный (с лета 2022 года он в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово - прим. ЗАКС.Ру). Поводом для этого стала очередная отправка оппозиционера в штрафной изолятор. С августа 2022 года он провел там более 165 дней. Текст письма в Генеральную прокуратуру, ФСИН, Уполномоченному по правам человека и в ОНК по Владимирской области мундеп опубликовала на своей странице в соцсети 22 мая.

Торстрем считает, что мера наказания в виде помещения в ШИЗО не соответствует проступкам, которые вменяют Навальному. В частности, на него накладывали санкции за расстегнутую пуговицу, неправильного приветствия, мат, несоблюдение распорядка дня и другие "злостные нарушения". Депутат просит провести проверку решений администрации учреждения на соответствие законодательству, поскольку полагает, что они могут противоречить принципам гуманизма и справедливости.

Напомним, 22 мая стало известно, что оппозиционера, внесенного в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, в 16-й раз поместили в штрафной изолятор. За какое именно нарушение - соратники Навального не уточнили.

Константин Леньков