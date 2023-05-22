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Новости 20:17

Предпринимателю Скурихину продлили домашний арест

фото ЗакС политика Предпринимателю Скурихину продлили домашний арест

Ломоносовский суд Ленобласти продлил на один месяц срок домашнего ареста, назначенного предпринимателю Дмитрию Скурихину, о чем сообщает портал MR7. Подследственного обвиняют в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

До конца апреля бизнесмен, владеющий магазином в селе Русско-Высоцкое, находился в следственном изоляторе.

Уголовное преследование Скурихина началось в сентябре после его пацифистского пикета. До этого он получал протоколы за "дискредитацию армии" (20.3.3 КоАП). В феврале, уже будучи фигурантом уголовного дела, он оказался в СИЗО вскоре после пацифистской акции у собственной торговой точки.

фото: соцсети Дмитрия Скурихина


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