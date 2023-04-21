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Новости 18:31

Преследуемого за "дискредитацию армии" бизнесмена Скурихина выпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Преследуемого за "дискредитацию армии" бизнесмена Скурихина выпустили из СИЗО

Ломоносовский районный суд Ленобласти отказал следствию и выпустил из-под стражи предпринимателя Дмитрия Скурихина, которого обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). О его переводе под домашний арест сообщает медиапроект "Сетевые свободы". Интересы подследственного представляет адвокат Дмитрий Герасимов.

Скурихин находился под арестом с конца февраля, будучи помещенным за решетку вскоре после пикета к годовщине начала военной спецоперации на Украине. Уголовное дело на него завели осенью прошлого года из-за плаката против объявления частичной мобилизации. До пацифистского пикета он находился под подпиской о невыезде.

Бизнесмен известен оппозиционными публичными акциями и принадлежащим ему магазином в селе Русско-Высоцкое, который он разукрасил надписями пацифистского характера. 

фото: соцсети Дмитрия Скурихина


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