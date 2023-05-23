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Новости 11:28

Петербург потратит почти 90 миллиардов рублей на продолжение "зеленой" ветки метро

фото ЗакС политика Петербург потратит почти 90 миллиардов рублей на продолжение "зеленой" ветки метро

Правительство Петербурга намерено выделить 87,6 миллиарда рублей на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена, сообщили 23 мая "Ведомости" со ссылкой на данные, предоставленные комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Средства предоставят в рамках адресной инвестиционной программы в период с 2023 по 2025 годы.

Деньги предназначаются на продолжение "зеленой" ветки метро к северу от существующей станции "Беговая", где планируется строительство станций "Богатырской" и "Каменки". Сейчас проект находится на утверждении в Главгосэкспертизе России, после чего ожидается уточнение суммы предполагаемых затрат.

Дополнительное соглашение на проведение работ по строительству ветки Смольный рассчитывает заключить с "Метростроем Северной столицы" во втором квартале текущего года. При этом ввод станций и участка длиной 4,6 километра состоится не ранее 2027 года.

На прошлой неделе "Метрострой Северной столицы" объявил конкурс на проектирование "коричневой" ветки метрополитена. Стоимость работ оценили в 1,82 миллиарда рублей.


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