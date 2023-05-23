Петербург потратит почти 90 миллиардов рублей на продолжение "зеленой" ветки метро

Правительство Петербурга намерено выделить 87,6 миллиарда рублей на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена, сообщили 23 мая "Ведомости" со ссылкой на данные, предоставленные комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Средства предоставят в рамках адресной инвестиционной программы в период с 2023 по 2025 годы.

Деньги предназначаются на продолжение "зеленой" ветки метро к северу от существующей станции "Беговая", где планируется строительство станций "Богатырской" и "Каменки". Сейчас проект находится на утверждении в Главгосэкспертизе России, после чего ожидается уточнение суммы предполагаемых затрат.

Дополнительное соглашение на проведение работ по строительству ветки Смольный рассчитывает заключить с "Метростроем Северной столицы" во втором квартале текущего года. При этом ввод станций и участка длиной 4,6 километра состоится не ранее 2027 года.

На прошлой неделе "Метрострой Северной столицы" объявил конкурс на проектирование "коричневой" ветки метрополитена. Стоимость работ оценили в 1,82 миллиарда рублей.