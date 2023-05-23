СК и прокуратура заинтересовались ситуацией в коррекционной школе на Васильевском острове

Прокуратура Василеостровского района и Главное следственное управление СК по Петербургу разбираются в ситуации с поведением сотрудников коррекционной школы № 4 на Среднем проспекте В.О., следует из официальных сообщений ведомств. Причиной послужили жалобы родителей на отношение педагогов к их детям.

Как сообщили в прокуратуре, поводом для назначения проверки стало "коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних" в надзорное ведомство. По ее итогам планируется дать оценку исполнения сотрудниками норм российского законодательства о несовершеннолетних и об образовании.

В свою очередь, в СК сообщили, что завели доследственную проверку после появления в социальных сетях жалоб родителей "на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям".

Накануне издание "Фонтанка" рассказало о жалобах родителей на поведение некоторых сотрудников школы в отношении их детей. По информации СМИ, скандал разгорелся после того, как мать одного из учеников подложила ему в портфель включенный диктофон и затем прослушала записи с уроков. На аудиозаписи слышны оскорбления и угрозы в адрес ребенка. Также родители подозревают, что сотрудники учреждения могли применять к нему физическое воздействие. Всего с жалобами на отношение к их детям выступили две семьи.