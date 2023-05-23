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Новости 11:52

Осуждённый за репост клипа Rammstein архангельский активист Боровиков вышел из колонии

фото ЗакС политика Осуждённый за репост клипа Rammstein архангельский активист Боровиков вышел из колонии

Бывший глава архангельского штаба Навального* Андрей Боровиков, получивший срок за репост клипа группы Rammstein, вышел из колонии, передаёт "ОВД-Инфо"**.

Суд назначил активисту срок в два года и три месяца в исправительной колонии №7 в Архангельской области в рамках уголовного дела о распространении порнографии.

Поводом для возбуждения дела в отношении Боровикова стал сохранённый ещё в 2014 году изобилующий откровенными подробностями клип Pussy на его станице во "ВКонтакте".

Впоследствии срок активисту сократили на три месяца. В заключении Боровиков регулярно подвергается дисциплинарным взысканиям, находя их необоснованными.

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


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