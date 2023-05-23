Ленобласть запускает агитационный автомобиль, призывающий на службу по контракту

Руководство Ленинградской области сообщило о запуске агитационного автомобиля, который будет ездить районам и зазывать граждан на военную службу по контракту, информирует Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Так, 24 мая агитмобиль приедет в Кировский и Волховский районы, а 25 мая – в Бокситогорский и Тихвинский.

Курирующий вопросы безопасности областной вице-губернатор Михаил Ильин отметил, что благодаря данной программе любой желающий сможет ознакомиться с "преимуществами службы по контракту" и при желании "пополнить ряды защитников Родины".

В агитационные бригады войду сотрудники военкоматов и комитета по социальной защите. На местах остановок они будут предоставлять "исчерпывающую информацию по всем вопросам прохождения службы".

Напомним также, что ранее Смольный обратился к представителям ТЦ и розничных сетей с призывом прибегнуть к "агрессивной агитации" в пользу контрактной службы.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти