В Петербурге продолжает снижаться рождаемость

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что в 2022 году рождаемость в городе снизилась по сравнению с предыдущими годами. Об этом она заявила на заседании петербургского правительства 23 мая.

По представленным Митяниной данным, в 2022 году в городе родилось 52 042 ребенка, а годом ранее — 55 044 ребенка. Омбудсмен отметила, что снижение рождаемости это общая тенденция для страны.

При этом, она добавила, что увеличивается количество многодетных семей. В 2022 году таких семей насчитывалось 53 004, а в 2021 году — 50 375, следует из данных уполномоченного.

Напомним, в феврале 2023 года пресс-служба администрации города сообщила, что в прошлом году в Петербурге родилась 51 167 детей. СМИ отметили, что показатель снижается с 2016 года.

София Саттарова