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Новости 18:51

По итогам 2022 года в Петербурге вновь упала рождаемость

фото ЗакС политика По итогам 2022 года в Петербурге вновь упала рождаемость

В Смольном подвели итоги рождаемости в 2022 году: в петербургских роддомах за это время на свет появились 51 167 младенцев, о чем сообщила пресс-служба городского правительства.

"Интерфакс" обратил внимание, что этот показатель раз за разом уменьшается с 2016 года, когда было зарегистрировано более 70 тысяч рождений. В 2021 году значение упало до 55 044.

В течение января 2023-го в городе родилось 3 744 детей.

За весь прошлый год почти полторы тысячи молодых семей воспользовались бесплатным сертификатом от чиновников, выдаваемым для проверки репродуктивного здоровья.


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