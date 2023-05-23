Пискарев поделился статистикой по нарушениям гостайны

В период с 2017 по 2022 годы в России за совершение государственной измены были привлечены к ответственности 48 граждан, имевших доступ к гостайне или же знакомых с такими людьми, сообщил 23 мая глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он поделился статистикой в связи с рассмотрением во вторник законопроекта о дополнительных основаниях для отказа в допуске к гостайне.

"Ежегодно фиксируется не менее 2 000 нарушений секретоносителями порядка выезда за рубеж, а также около 200 фактов умышленной несдачи загранпаспортов при вынесении решений о временном ограничении права выезда за границу", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Согласно информации Пискарева, в 2022 году к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены свыше двух тысяч допущенных к секретным сведениям россиян. Допуска к гостайне были лишены 234 гражданина, еще 196 человек были уволены. Начиная с июля 2022 года, когда вступил в силу закон о нарушении требований по защите гостайны (ст. 283.2 УК РФ), к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек.

О внесении на рассмотрение Госдумы поправок к законам о гостайне и о порядке пересечения границы стало известно в середине марта.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева