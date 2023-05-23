Закон об ответственности операторов за неустановку СОРМ прошел третье чтение в Госдуме

Государственная дума поддержала 23 мая поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность операторов связи за отсутствие системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на их сетях. Документ был принят во втором и третьем чтениях.

"Предусматривается размер штрафа от 0,001 до 0,003% от годовой выручки за первое нарушение и от 0,01 до 0,03% от годовой выручки — за повторное нарушение", — пересказали суть инициативы в пресс-службе Госдумы.

Проект был внесен на рассмотрение депутатов думским комитетом по госстроительству и законодательству в феврале 2023 года. Поправки внесены в статью 13.46 Кодекса об административных правонарушениях.

Сегодня же были приняты в третьем чтении поправки, предусматривающие введение штрафов за несоблюдение правил обращения с домашними животными.