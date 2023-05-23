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Новости 16:33

Минобрнауки рекомендовало вузам уменьшить стоимость обучения для студентов из числа участников СВО

фото ЗакС политика Минобрнауки рекомендовало вузам уменьшить стоимость обучения для студентов из числа участников СВО

Минобрнауки разослало в российские вузы письма с рекомендациями о мерах поддержки студентов, участвующих в спецоперации, а также учащихся, чьи родители задействованы в СВО. Речь идет о предоставлении социальной стипендии и о других вариантах оказания помощи.

Среди прочего речь идет о предоставлении материальной помощи, предоставления места в общежитии, снижении стоимости платного обучения и о предоставлении отсрочки по оплате. В последних двух случаях недостающие средства могут покрываться вузом "за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц".

Кроме того, ведомство предложило учебным заведениям в первоочередном порядке обеспечивать таких  студентов местами в общежитиях. Также вузам указали на то, что те могут снижать или же вовсе отменять плату за проживание таких учащихся.

Сегодня же о детях участников спецоперации высказался петербургский губернатор Александр Беглов. На заседании городского правительства он призвал коллег оказывать таким несовершеннолетним особое внимание.


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