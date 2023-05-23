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Японская сеть Uniqlo может по примеру McDonald's навсегда покинуть российский рынок

фото ЗакС политика Японская сеть Uniqlo может по примеру McDonald's навсегда покинуть российский рынок

Японский бренд Uniqlo рассматривает возможность полностью уйти с российского рынка, рассказал в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае замруководителя Минпромторга Виктор Евтухов, чьи слова приводят "Известия".

Ритейлер объявил о решении покинуть отечественный рынок, однако пока не подал соответствующую документацию в правительственную комиссию. Соответственно, найти покупателя на активы компании пока не представляется возможным.

Евтухов полагает, что Uniqlo может уйти по примеру McDonald's, то есть продаст свои торговые площади и имеющееся оборудование, запретив при этом использовать бренд.

Напомним также, ранее стало известно, что места магазинов Zara и Uniqlo в петербургских ТК займёт отечественный бренд LIME.


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