Японская сеть Uniqlo может по примеру McDonald's навсегда покинуть российский рынок

Японский бренд Uniqlo рассматривает возможность полностью уйти с российского рынка, рассказал в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае замруководителя Минпромторга Виктор Евтухов, чьи слова приводят "Известия".

Ритейлер объявил о решении покинуть отечественный рынок, однако пока не подал соответствующую документацию в правительственную комиссию. Соответственно, найти покупателя на активы компании пока не представляется возможным.

Евтухов полагает, что Uniqlo может уйти по примеру McDonald's, то есть продаст свои торговые площади и имеющееся оборудование, запретив при этом использовать бренд.

Напомним также, ранее стало известно, что места магазинов Zara и Uniqlo в петербургских ТК займёт отечественный бренд LIME.