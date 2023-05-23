Лукашенко не намерен очно участвовать в Петербургском экономическом форуме

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не будет на Петербургском международном экономическом форуме, уведомил общественность посол республики в России Дмитрий Крутой, чьё заявление публикует ТАСС.

"Наш президент там не планирует участвовать. Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов – это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России", - проинформировал Крутой.

Главой белорусской делегации на ПМЭФ-2023 станет первый вице-премьер Белоруссии, курирующий экономическую отрасль.

Ранее, напомним, появилась информация, что на XXVI ПМЭФ, который пройдёт с 14 по 17 июня, приедут делегаты из Монголии.