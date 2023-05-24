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Новости 9:56

Путин примет очное участие в ПМЭФ-2023

фото ЗакС политика Путин примет очное участие в ПМЭФ-2023

Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие в грядущем Петербургском международном экономическом форуме: если выступление должно состояться 16 июня, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.


"Да, готовится выступление", – отчитался чиновник.

Кроме того, Путин присоединится к дискуссии, которая является частью пленарной сессии. Песков также подтвердил эту информацию.

В этом году XXVI ПМЭФ пройдёт с 14 по 17 июня. Давний "визави" российского президента белорусский лидер Александр Лукашенко ранее известил, что не собирается посещать мероприятие.


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