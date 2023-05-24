В Петербурге начали сбор подписей за лишение Эйфмана звания почетного гражданина

Активисты, выступающие против сноса доходного дома Басевича, решили объявить сбор подписей за лишение балетмейстера Бориса Эйфмана звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", которое было присвоено ему в 2021 году. Об этом сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин. Демонтажные работы в доме Басевича проводят ради строительства апартаментов для работников Академии танца Бориса Эйфмана.

Поводом для призывов к лишению Эйфмана почетного звания активисты называют не только снос дома Басевича, но и другие объекты: здание кинематографа "Ассамблея", детского сада на Большой Пушкарской улице и строительство Дворца танца Бориса Эйфмана на месте планируемого парка Тучков буян.

"Все указанные здания и скверы не были куплены Эйфманом. Он не заплатил за них ни копейки. Земля предоставлена ему бесплатно, работы по сносу и вырубке, а затем строительству сначала зданий академии, а теперь - апартаментов для Эйфмана, оплачены за бюджетный счет. На протяжении всех последних лет жители Санкт-Петербурга пытались установить диалог с Эйфманом Б.Я., искали возможности донести до него свою позицию относительно сохранения исторических зданий и скверов, однако он всякий раз оставался глух и демонстративно избегал горожан", - говорится в обращении.

Напомним, 18 мая рабочие начали сносить дом Басевича с помощью тяжелой техники. Вскоре после начала работ на территорию стройки проникли несколько противников сноса. Несмотря на это, работы на объекте продолжаются. До этого градозащитники неоднократно пытались добиться включения здания в реестр объектов культурного наследия, но проиграли в судах.

Константин Леньков