Суд в Петербурге отказался пересматривать решение по демонтажу дома Басевича

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес определение по заявлению градозащитников, добивавшихся пересмотра дела о судьбе дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Разбирательство касалось решения КГИОП признать соответствующим режиму охранной зоны проект работ с демонтажем большей части здания под предлогом аварийности конструкций.

"Суд в пересмотре отказал", — сообщила 23 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истцы добивались пересмотра дела, апеллируя к вновь вскрывшимся обстоятельствам в виде заключения строительно-технической экспертизы. Суд разъяснил, что вынесенное в июле прошлого года решение основывалось на результатах комплексной экспертизы, проведенной по требованию истцов. "Данное экспертное заключение <...> истцами не оспаривалось и было оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу", — заключили в суде.

Снос дома Басевича стартовал 18 мая, спустя несколько дней жильцы окрестных домов пожаловались президенту и главе Следственного комитета на появившиеся трещины в стенах. Во вторник свои запросы в Госстройнадзор и главе СК направил депутат ЗакСа Борис Вишневский.