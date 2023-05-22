Жители Петроградского района обратились к Путину и Бастрыкину из-за сноса дома Басевича

Жители домов, расположенных по соседству с доходным домом Басевича, обратились к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за трещин в их домах, которые появились после начала сноса исторической постройки. Появившиеся дефекты заметили в восьми домах. Текст письма опубликовал "Градозащитный пресс-центр" 22 мая.

"С четверга в капитальных стенах наших домов, в парадных, в квартирах появились новые или разошлись уже имеющиеся трещины. Некоторые настолько широкие, что в них можно без труда просунуть руку взрослого мужчины", - говорится в обращении, которое подписали 60 человек.

Авторы письма допускают, что при бездействии городских властей могут лишиться своих домов, которые впоследствии может ждать судьба доходного дома Басевича. Накануне изучать образовавшиеся трещины в домах приезжали сотрудники МЧС. У президента и главы СК они просят остановить снос.

Напомним, рабочие начали активно сносить дом Басевича 18 мая. На этом месте хотят построить апартаменты для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. До этого градозащитники неоднократно пытались через суды добиться запрета на проведение работ, но безуспешно. Также градозащитник Олег Мухин сообщал, что строительная техника не прекращала работать несмотря на то, что в полуразрушенном здании находились активисты, требующие остановки демонтажа.

Константин Леньков