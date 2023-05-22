Градозащитники информируют о забаррикадировавшихся внутри сносимого дома Басевича людях

Утром в понедельник, 22 мая, в Петербурге на Петроградской стороне возобновился снос дома Басевича. По информации Telegram-канала "SOS СПб Снос" внутри здания могут находиться забаррикадировавшиеся активисты. В качестве подтверждения к посту прикладывается видео, снятое с одного из этажей дома.

"Внутри здания в знак протеста против уничтожения нашего культурного наследия забаррикадировались и продолжают оставаться активисты-градозащитники", - гласит сообщение в Telegram-канале активистов.

О том, реагируют ли как-то на эти сведения строители, на данный момент информации нет.

Ранее, напомним, более 30 человек пришли к сносимому дому Басевича с тем, чтобы выразить своё негодование ввиду уничтожения здания 1912 года постройки.

Активисты и ранее проникали в здание на фоне его сноса. Тогда демонтажные работы остановили.