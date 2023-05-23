Вишневский обратился к Бастрыкину и в Госстройнадзор из-за разрушения соседних с домом Басевича зданий

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский направил запросы в связи с начавшимися разрушениями зданий, находящихся поблизости от демонтируемого дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Адресатами обращений стали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава петербургского Госстройнадзора Владимир Болдырев, написал парламентарий в своем Telegram-канале 23 мая.

В своих письмах Вишневский информирует о том, что "уже после сноса части <...> объекта начались разрушения зданий", расположенных рядом с домом Басевича. Ссылаясь на сообщение Градозащитного пресс-центра, депутат сообщил об обрушениях в доме Кирилловых и о "стремительном раскрытии трещины, спускающейся с самого чердака", в другом здании на Большой Пушкарской улице. При этом он обвинил ПСБ Жилстрой, занимающееся демонтажем, в попытке скрыть обстоятельства разрушений.

Вишневский заподозрил возможность нарушения правил безопасности при производстве строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и попросил Бастрыкина организовать проверку для оценки причин и объема нанесенного ущерба с возможностью дальнейшего возбуждения уголовного дела. В свою очередь, Болдырева он также попросил провести проверку и "дать предписание о приостановке сноса до внесения изменений в проект проведения работ и до проведения противоаварийных работ, исключающих дальнейшее нанесение ущерба соседним зданиям".

Ранее к Бастрыкину и президенту Владимиру Путину обратились жильцы соседних с домом Басевича зданий. В администрации Петроградского района отрицают связь между демонтажем и появлением трещин в других домах.