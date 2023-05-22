Районные чиновники отрицают связь между сносом дома Басевича и трещинами в соседних домах

Начавшийся на прошлой неделе снос исторического дома Басевича на Большой Пушкарской улице в Петербурге не мог привести к появлению трещин в соседних домах, заявили сотрудники администрации Петроградского района в беседе РИА "Новости". Ранее на повреждение близлежащих строений пожаловались местные жители и активисты.

"Мы держим ситуацию на контроле, и по каждому такому обращению специалисты администрации выходят в адрес, фиксируют повреждения и ставят маячки. Пока жалобы не нашли подтверждения", - рассказал собеседник агентства.

В частности, трещина в чердачном помещении на Малой Пушкарской улице, по данным чиновников, датируется 2002 годом и никак не связана с текущими строительными работами. Другой дефект в одной из арок, согласно заявлению собеседника агентства, был вызван неаккуратным проездом грузовика.

Напомним, что частичный снос дома Басевича 1912 года постройки, преподносимый как реконструкция, стал возможен после отказа КГИОП признавать объект памятником. Протестующим против демонтажа активистам на время удалось забаррикадироваться в здании. Суды и Госстройнадзор считают "реконструкцию" законной. Работы ведутся в интересах Академии танца Бориса Эйфмана. Жители Петроградской стороны пожаловались президенту и главе СК на трещины в восьми домах, которые они связывают с работой техники в доме Басевича.