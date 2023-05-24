Депутаты разрешили самозанятым устанавливать ларьки в Петербурге

Петербургский парламент 24 мая в третьем чтении принял законопроект, позволяющий самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее это могли сделать лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. Документ отправлен на подписание губернатору.

К НТО относятся ларьки, киоски, тележки, лотки и павильоны. Депутаты считают, что право на установку таких объектов торговли расширит возможности самозанятых и повысит эффективность эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Законопроект был внесен комитетом по законодательству. В третьем чтении его поддержали 44 депутата.

В конце апреля 2023 года губернатор Александр Беглов, выступая в парламенте с ежегодным отчетом, рассказывал, что в городе зарегистрировано 465 тысяч самозанятых. В Заксобрании утверждают, что Петербург - один из лидеров по этому показателю.

Напомним, в конце апреля в Государственной думе предложили распространить полномочия бизнес-омбудсмена на самозанятых, однако законопроект отклонили.

Константин Леньков