Осуждённому по делу о педофилии приморскому депутату-коммунисту Самсонову запретили общаться с семьёй

Суд в Приморском крае запретил депутату местного Заксобрания от КПРФ Артёму Самсонову общение с семьёй: ранее его осудили по уголовному делу о педофилии (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). О судебном "нововведении" парламентарий рассказал в своём Telegram-канале.

В прошлом году Самсонов был осуждён, после чего приговор обжаловал и впоследствии отменил краевой суд. Однако в марте текущего года уже третья инстанция пересмотрела отменённый приговор и отправила Самсонова снова в СИЗО.

Самсонова обвиняют в том, что в 2018 году он якобы показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор, однако никаких объективных свидетельств этому нет.

Парламентарий соглашался пройти полиграфическую проверку, однако ему было в этом отказано. После этого Самсонов объявлял голодовку.

Сам коммунист, равно как и его коллеги по партии, уверены в том, что дело против него сфабриковано.