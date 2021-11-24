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Новости 14:24

Депутат-коммунист Самсонов заявил о наличии сфальсифицированных доказательств в его деле

фото ЗакС политика Депутат-коммунист Самсонов заявил о наличии сфальсифицированных доказательств в его деле

Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, пребывающий в СИЗО в рамках дела о растлении несовершеннолетнего, известил, что его адвокаты обнаружили признаки фальсификации доказательств.

"Адвокаты нашли в деле неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей, оговоривших меня. Готовят заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств", - цитирует послание Самсонова его официальный телеграм-канал.

Также парламентарий сообщил, что проводит досуг в одиночной камере, в которой ранее якобы сидел экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк.

"Пока карантин, сижу в одиночной камере, скучаю. Арестант из соседней камеры говорит, что до меня в моей камере сидел бывший мэр, Олег Гуменюк", - поделился коммунист.

Напомним, владивостокский парламентарий является фигурантом дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, Самсонов якобы демонстрировал 11-летнему ребёнку фаллоимитатор.

21 ноября в поддержку коммуниста во Владивостоке прошёл народный сход, на который пришли не менее 200 человек.


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