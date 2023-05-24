"Почта России" уберёт с прилавков петербургских отделений фальсификат тушенки

Из почтовых отделений в Кировском районе Петербурга изымут фальсификат тушенки, который обнаружили специалисты "Общественного контроля" в ходе рейда, сообщает пресс-служба "Почты России".

— "Почта России" провела лабораторные испытания. Они подтвердили выводы общественной организации. Мы уже изымаем эту продукцию из отделений, — поделился оператор почтовой связи.

Эксперты "Общественного контроля" заинтересовались продаваемой в отделениях тушенкой ввиду её дешевизны (314 рублей в пересчёте на кг). Проведённые исследования показали, что в банках присутствует посторонний запах, который не свойственен тушёному мясу со специями. Кроме того, желе при нагревании частично не плавилось.

Также содержание белка и прочих микроэлементов не соответствовало ГОСТу. Помимо прочего, в одной из банок нашли фрагмент крупного кровеносного сосуда.